Убийцы журналиста Хашогги в Стамбуле проходили военную подготовку в США – NYT

Четверо граждан Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги, прошли боевую подготовку в США.
Об этом сообщает The New York Times, пишет НВ.
По данным издания, тренировку проводила в Арканзасе охранная компания Tier 1 Group. Журналисты отмечают, что контракт был утвержден Госдепартаментом США.
Обучение носило оборонительный характер и включало в себя безопасную стрельбу и противодействие нападению. В тренировку также входила работа по наблюдению и ближнему бою.
Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management Луис Бремер, которой принадлежит Tier 1 Group подтвердил факт тренировки, отметив, что оно «не связано с последующими отвратительными действиями граждан Саудовской Аравии».
Издание отмечает, что Госдеп США предоставлял лицензию на военизированную подготовку королевской гвардии Саудовской Аравии, начиная с 2014 при президентстве Барака Обамы.
Представитель Госдепа Нед Прайс отказался подтвердить факт выдачи лицензии.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Группа саудовских агентов убила журналиста и расчленила его. Через две недели после его исчезновения власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашогги заявив, что он погиб в результате завязавшейся драки. Эр-Рияд отказался нести какую-либо ответственность за убийство Хашогги.