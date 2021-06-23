Убийцы журналиста Хашогги в Стамбуле проходили военную подготовку в США – NYT

Четверо граждан Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги, прошли боевую подготовку в США.

Об этом сообщает The New York Times, пишет НВ.

По данным издания, тренировку проводила в Арканзасе охранная компания Tier 1 Group. Журналисты отмечают, что контракт был утвержден Госдепартаментом США.

Обучение носило оборонительный характер и включало в себя безопасную стрельбу и противодействие нападению. В тренировку также входила работа по наблюдению и ближнему бою.

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management Луис Бремер, которой принадлежит Tier 1 Group подтвердил факт тренировки, отметив, что оно «не связано с последующими отвратительными действиями граждан Саудовской Аравии».

Издание отмечает, что Госдеп США предоставлял лицензию на военизированную подготовку королевской гвардии Саудовской Аравии, начиная с 2014 при президентстве Барака Обамы.

Представитель Госдепа Нед Прайс отказался подтвердить факт выдачи лицензии.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Группа саудовских агентов убила журналиста и расчленила его. Через две недели после его исчезновения власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашогги заявив, что он погиб в результате завязавшейся драки. Эр-Рияд отказался нести какую-либо ответственность за убийство Хашогги.

НВ