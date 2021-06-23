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Береза: Скоро Украина столкнется с бедствием. Рассчитывать на государство не стоит

  4   0 23.06.2021, 15:01 | Новости, Общество
Береза: Скоро Украина столкнется с бедствием. Рассчитывать на государство не стоит

Час общения с западными медиками и вирусологами, а потом с нашими, погрузили меня в состояние, близкое к панике. Дело в том, что индийский штам COVID-19, которому присвоено свое имя "дельта", - это уже то неотвратимое бедствие, с которым столкнётся Украина в ближайшее время и к которому мы не готовы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org. 

Начнём с того, что его отличительной особенностью является высокая степень заразности и быстрое распространяется болезни. Кроме того, лишь вакцины остаются эффективным методом противодействия ему, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Но и эффективность вакцин абсолютно разная. Тем более, что уже есть информация о том, что этот штамм обнаружили у вакцинированных. Но в любом случае, вакцинированные показывают "более легкое" протекание заболевания в случае инфицирования после вакцинации.

А на фоне всего этого появляется информация, что в Украине упали темпы вакцинации и за последние сутки привились только 4,3 тысячи украинцев, а Pfizer все ещё недоступен для большинства. Да и обеспечение больниц по прежнему оставляет желать лучшего. Но наша власть кормит людей сказками и рассказывает, что она готова, как никогда.

Мы уже видели результаты этой готовности в количестве более 50 000 смертей. Тогда Зеленский назвал себя и свое окружение "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". И я понимаю, что он и его окружение будут опять раздувать щеки, но если они опять упустят время, то это приведёт к ещё большим жертвам среди наших граждан. Кстати, как там 5 000 000 вакцинированных, которых обещал Ляшко? Там где и 1 миллиард деревьев Зеленского.

И вот на фоне всего этого европейцы считают, что они ещё недостаточно готовы к новой волне коронавируса и стараются минимизировать количество возможных жертв увеличивая скорость вакцинации и обеспечивая больницы всем необходимым. А у нас?

А у нас видосики, пиар и громкие обещания. И ценой этому будут новые смерти людей. Поэтому не рассчитывайте сильно на государство и позаботьтесь о себе сами. Носите маски в помещении и общественном транспорте, мойте регулярно руки и соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами. И если у вас есть возможность, то вакцинируйтесь. Вакцина - это ваш шанс, что если и заразитесь этой хворью, то болезнь пройдёт легко и вы не умрёте. Эта пандемия ещё не закончилась. Берегите себя.

 Борислав БЕРЕЗА

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