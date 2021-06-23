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В Италии сделали КТ мумии из Древнего Египта

  11   0 23.06.2021, 13:00 | Новости, Мир
В Италии сделали КТ мумии из Древнего Египта

В Милане (Италия) сделали компьютерную томографию древнеегипетской мумии. Ученые просканировали внутренности древнего жреца Анх-эф-эн-Хонсу.

Мумию перенесли в клинику из Городского археологического музея Бергамо (итальянский регион Ломбардия), передает Reuters.

Издание написало, что таким образом "Древний Египет познакомился с современными медицинскими технологиями".

Анализ результатов томографии, как надеются исследователи, поможет определить жизни и обычаи, которые наблюдались в Древнем Египте 3000 лет назад. Так, это должно помочь в реконструкции жизни и смерти египетского священника и понять, какие продукты использовались для мумификации тела.

"Мумии - это практически биологический музей, они похожи на капсулу времени", - отметила глава исследовательского проекта Сабина Мальгора.

Она указала, что имя мумии было дано из-за надписи на саркофаге, датированного между 900 и 800 годами до нашей эры. Анх-эф-эн-Хонсу - что переводится как "бог Хонсу жив" - написано на мумии пять раз.

Останки Анх-эф-эн-Хонсу

Фото Reuters

Ученая добавила, что важную ценность имеют и знания о болезнях прошлого.

"Изучение древних болезней и ран важно для современных медицинских исследований... мы можем изучать рак или артериосклероз прошлого, и это может быть полезно для современных исследований", - заявила Мальгора.

Компьютерную томографию провели в Италии

Фото Reuters

Мумия на КТ

Фото Reuters

Reuters

Фото Reuters

Reuters

Фото Reuters

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