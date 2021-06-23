Африканку, которая "родила" 10 детей отправили в психбольницу. Малышей не могут найти

Жительницу ЮАР, заявившую, что она родила сразу 10 детей, поместили в психиатрическую больницу. Об этом пишет New York Post.

37-летнюю Госиаме Тамару Ситхол, попавшую в заголовки газет по поводу предполагаемых рекордных родов, доставили ​​в психиатрическую больницу.

"Медицинское обследование показало, что беременности не было. Также нет никаких физических шрамов, указывающих на недавнее кесарево сечение", - сказал источник.

Ее адвокат Рефилоэ Мокоэна заявила, что Ситхол содержат в больнице против её воли. Госиаме твердо убеждена, что находится в здравом уме.

Местные чиновники здравоохранения также заявили, что у них нет никаких записей о рождении такого количества детей в частных или государственных учреждениях региона.

Отмечается, что муж женщины предпринял несколько попыток навестить её, но она не раскрыла местонахождение и состояние своих детей.

УНИАН