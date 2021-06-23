Братущак: Ахметов стане інформаційним спонсором деолігархізації від Зеленського?

"Ахметов стане інформаційним спонсором деолігархізації від Зеленського? Чи його канал просто розкаже, як правильно проводити "велику деолігархізацію". На каналі Ахметова запускають новий проект "Велика деолігархізація". Якщо хтось собі уявляє, що в рамках цього шоу олігарх №1 у прямому ефірі та з детектором брехні здавати всі явкі-паролі, писати заяви в НАБУ на корумпованих представників влади, переписувати маєтки на дитячі табори - то ніт", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Олексій Братущак, інформує UAINFO.org.

"Буде чергова говорільня спікерів з пулу Ахметова, які будуть переконувати: ні-ні, Рінат нє олігарх. Ну і ще будуть розповідати, як правильно боротися з олігархами. Бо всі вони - великі експерти, ми можемо лише здогадуватися, на які суми вони випотрошили касу Ахметова в рамках "деолігархізації".

Але от питання, як цей медіасупровід Ахметова буде оцінювати ініціативу Зеленського? Щиро підтримувати хрестовий похід президента проти інших олігархів? Чи таки критикувати?

Гадаю, медійники Ахемтова будуть на шпагаті. З одного боку треба інтереси неолігарха №1 відстояти, з іншого - занадто не сваритися з Банковою. Бо раптом - зміна прем'єра. Треба ж буде свого кандидата підсунути Зеленському. Кандидата, якому вже надається інформаційна підтримка.

Ну і ще один цікавий момент: кого в цьому шоу назвуть великим олігархом, якщо самого Ахметова називають не олігархом?", - завершує журналіст.