Берлин ждет результаты диалога с США по СП-2 летом

Вашингтон и Берлин продолжают переговоры по Северному потоку-2, первые результаты ожидаются в августе.

Первые результаты переговоров Германии и США по Северному потоку-2 могут быть достигнуты к августу. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет Die Welt.

"По Северному потоку-2 мы добились важного прогресса. Из-под действия последних штрафных мер, принятых Вашингтоном, были выведены немецкие компании и отдельные персоны. Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа. Немецкая делегация была недавно в Вашингтоне", - сказал Маас.

При этом министр не стал раскрывать содержание переговоров по газопроводу.

Стоит отметить, что накануне в США заявили, что продолжат вводить санкции против Северного потока-2.

Ранее СМИ писали, что отмена санкций против СП-2 вызвала спор в администрации США. Решение об отмене санкций вызвало гнев обеих партий в американском Конгрессе.