Под Киевом парень из-за наследства ударил топором родного брата и обвинил в преступлении отца

Полиция Киевской области задержала мужчину, который напал на родственника с топором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как сообщается, в полицию обратился сам злоумышленник, но представившись вымышленной фамилией сообщил, что в селе Андреевка недалеко от города Сквира на Белоцерковщине отец ударил своего сына топором.

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили все обстоятельства. В тот день отец совместно с обоими своими сыновьями употребляли алкоголь. Впоследствии старший брат пошел отдыхать, а пострадавший остался с отцом.

В дальнейшем отец также пошел отдыхать, а младший сын вышел курить сигареты, и когда уже возвращался в дом, брат набросился на него с топором и нанес четыре удара в область головы, шеи и в спину", - говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт возник на почве спора о наследстве, которое отец решил переписать на младшего сына, так как старший все время пьет.