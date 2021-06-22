Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной для ее дочери: ведущая отказалась

Звезда считает, что Меган Маркл стоит найти кого-то моложе.

Меган Маркл и принц Гарри не породнятся с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри. Телезвезда отказалась быть крестной матерью для новорожденной дочери королевской четы, передает today.ua.

Опра Уинфри ответила, что ей это ни к чему. Она и так по умолчанию считает себя крестной новорожденной малышки.

«Я по умолчанию ее крестная, я их соседка, друг семьи, но, наверное, им нужен кто-то помоложе для роли крестной матери», - заметила телезвезда.

При этом, Опра Уинфри рассказала, что питает самые лучшие чувства к герцогу и герцогине Сассекским, а также ко всей королевской семье.

Напомним, в марте этого года, спустя год после сложения с себя королевских полномочий, Меган Маркл и принц Гарри дали интервью Опре Уинфри. Признания, прозвучавшие из уст Меган Маркл, произвели эффект информационной бомбы. Супруга наследника британского престола рассказала, как с ней обращались в Лондоне. В частности, Меган говорит, что неоднократно чувствовала проявления расизма со стороны членов королевской семьи.

Супруги также признались Опре, что лишь только после сложения королевских полномочий и отъезда из Лондона стали чувствовать себя по-настоящему свободными людьми.

Букингемский дворец отреагировал на эти признания с недоумением и плохо скрываемой неприязнью. Отношения между герцогами Сассекскими и остальной частью королевской семьи крайне обострились, несмотря на пролегающий между ними океан. Меган не полетела в апреле на похороны принца Филиппа, мотивируя отказ своей беременностью.

Очередным камнем преткновения между герцогами Сассекскими и королевской семьей стало, как ни странно, рождение маленькой дочери Гарри и Меган. Лондон, конечно, не мог не поздравить их с этим радостным событием. Однако имя, которое счастливые молодые родители выбрали для своей малышки, вызвало у семьи глухое раздражение: оно оказалось «слишком королевским».



