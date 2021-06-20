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В Польше танки сгорели на дороге из-за ДТП (видео)

  8   0 20.06.2021, 16:37 | Новости, Видео, Мир
В Польше танки сгорели на дороге из-за ДТП (видео)

На трассе столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили танки. Произошел пожар, который перекинулся на военную технику.

На северо-западе Польши в районе города Щецин произошла дорожная авария, в результате которой сгорели два танка. Об этом сообщило издание Wszczecinie в воскресенье, 20 июня.

Указано, что на дороге столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки. Произошел пожар, который перекинулся на боевую технику.

Прогремели несколько взрывов. Как рассказали спасатели, прибывшие на место ДТП, взрывались колеса автомобилей, поскольку танки были без боеприпасов. Никто не пострадал.

"В результате этого инцидента движение на автомагистрали в сторону границы было заблокировано. После того как пожар был ликвидирован, водители двух грузовиков решили поехать в больницу на диагностику", - рассказал пожарный, передает издание Interia.

Правоохранители выясняют причину ДТП. Предварительно известно, что один из прицепов, который ехал впереди, резко затормозил, а другой не успел среагировать и въехал в него.

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