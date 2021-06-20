Рекордсменка Украины трагически погибла в жутком ДТП

19 июня в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла рекордсменка Украины Екатерина Долган.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в своем Facebook.

"Еще два дня она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю - "Бегущая по Солнцу". Легкого бега тебе в вечность, девочка", - написала Ветрова.

21-летняя Долган являлась рекордсменкой в номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере". Спортсменка установила рекорд 9 сентября 2020 года. Тогда она пробежала 51 километр за пять часов без перерыва на отдых.