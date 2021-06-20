В США пикап наехал на группу велосипедистов

Шестеро велосипедистов были доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Восемь человек получили травмы в результате наезда пикапа на группу велосипедистов в американском городе Шоу-Лоу, штат Аризона. Об этом ообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что автомобиль сбил несколько человек, участвовавших в велогонке, после чего водитель скрылся с места происшествия.

"Во время погони полиция выстрелила в злоумышленника. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное", - сообщает телеканал.

Сообщается, что шестеро велосипедистов были доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Еще двое обратились в медучреждение самостоятельно.