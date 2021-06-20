Ярославский: В ближайшее время начнем представлять новичков "Металлиста"

Александр Ярославский намерен возродить харьковский клуб.

Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о трансферной политике харьковского клуба, который начал свое возрождение.

По словам функционера, в ближайшее дни клуб начнет представлять новых футболистов.

"Новички едут. Я думаю, в течение 10 дней мы начнем представлять. Там серьезная добавка идет к составу. Там и латиноамериканцы, и украинцы. Обязательно мы всех представим.

Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом - то нужно делать приобретения в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах. Но основной упор мы делаем на академию".

"В свое время, когда я построил академию - она дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в "Шахтере" и "Динамо". Это Судаков, Мудрык и так далее... Поэтому основной упор мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия.

Мы хотим всю инфраструктуру вернуть в то состояние, в котором она была в 2012 году, и даже лучше. С учетом новых технологий мы надеемся что-то улучшить", - отметил Ярославский.

isport.ua

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