В Иране разбился вертолет, которые перевозил урны с избирательных участков

Вертолет разбился на юго-западе Ирана. Он перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране 18 июня.

Об этом сообщает государственное иранское агенство IRNA.

В результате этого происшествия погиб пассажир вертолета, который был одним из охранников бюллетеней. Еще несколько человек получили ранения.

"Все раненые доставлены в больницу, но некоторые из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Точная причина аварии расследуется, но по предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе вертолета, который совершил вынужденную посадку в сложной местности.

Напомним, в Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно предварительным результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, лидирует Сейед Ибрахим Раиси.