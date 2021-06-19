Кулеба и Ауреску обсудили ситуацию в Черном море

Министры также обсудили создание новых возможностей в торговле и инвестициях, открытие генконсульства Румынии в Одессе.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску обсудили развитие украинско-румынского партнерства во время встречи на полях Анталийского дипломатического форума, сообщается на сайте МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины и возможностей усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений - от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между двумя государствами.

"Румынский министр иностранных дел поставил акцент в беседе с украинским коллегой на необходимости выявления как можно скорее долговременных решений для прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине", - отмечается в сообщении румынского МИД.

Помимо этого министры рассмотрели вопрос об открытии румынского консульского бюро в Измаиле, генерального консульства Румынии в Одессе и украинского консульства в городе Сигету-Мармацией.