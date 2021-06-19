Трассу Киев-Борисполь частично перекроют до конца лета

Движение по трассе будет ограничено из-за проведения ремонтных работ - их планируют завершить до 20 августа.

Трассу из Киева в Международный аэропорт Борисполь частично перекроют с 22 июня в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Госагентство автомобильных дорог в субботу, 19 июня.

"Вниманию путешественников, во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18 +000 - км 35 + 950), которая ведет к МА Борисполь. С 23 июня проезд будет временно закрыто в направлении Борисполя. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - сказано в сообщении.

Результатом ремонтных работ до 20 августа 2021 года должно стать новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.

Отметим, что последняя реконструкция на этом участке проводилась в 2004 году.