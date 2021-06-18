Канадські медики радять відмовитися від другого уколу AstraZeneca

Мешканцям Канади, які отримали перше COVID-щеплення вакциною AstraZeneca, слід робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у рекомендаціях Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.

"Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield", - указують у відомстві.

Зазначається, що це рішення ухвалено на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання".

У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними. "Особам, які отримали перше щеплення mRNA-вакциною, слід запропонувати той само продукт для повторного щеплення. Якщо він недоступний або невідомий, для завершення курсу має бути використана друга mRNA-вакцина", - зазначається у документі.

Через загрозу побічних ефектів усі канадські провінції з початку травня припинили використовувати AstraZeneca для першого щеплення, однак подекуди продовжували вводити її другу дозу.

За останніми даними, майже 70% канадців вже отримали бодай одну дозу COVID-вакцини та близько 15% пройшли повний курс.

Укрінформ