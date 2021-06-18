Тариф на электроэнергию в Украине повысят. Кому придется платить больше?

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что тариф на электроэнергию в Украине повысят. Платить больше придется тем, кто тратит свыше 100 кВт*час.

"Я обещал до 1 июля новый механизм (ПСО, - Ред.). Он предусматривает диверсификацию тарифа, зависимо от категории населения", - сообщил Галущенко в пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству. Об этом свидетельствует трансляция на сайте Верховной Рады, информирует UAINFO.org.

"Сейчас мы видим, что мы можем защитить население, которое потребляет до 100 кВт*час. Есть проект, который предусматривает защиту этой части населения", - резюмировал министр энергетики. Таким образом, повышение тарифа ждет украинцев, которые тратят больше 100 кВт*час.

Напомним, в Украине с 1 июля тарифы на электроэнергию резко увеличатся.По разным оценкам стоимость каждого кВт*час может увеличится с 1,68 до 3 грн.

Обозреватель