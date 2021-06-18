Береза: Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин – х*йло!м

"Утро началось с очешуительно ржачных новостей из Запоребрика и моего хохота. Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х*йло!". И я впервые согласен, что есть причина для наказания. Только у меня с их ГосДурой абсолютно разные взгляды на то, за что и как надо наказать",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Дело в том, что я аргументированно считаю, что наши болелы реально налажали. Они во втором куплете сфальшивили и исполнили его в тональности ля минор, а надо было в тональности ля мажор. Поэтому я считаю, что надо наказать наших болельщиков принудительным повторным исполнением песни. Можно многократно. И желательно 21 июня на стадионе Паркен в Копенгагене, на матче Дания - Оккупанты. Надо же будет скрасить горечь проигрыша оккупантов хотя бы хорошим музыкальным номером.

И если серьёзно, то канонадой рвущиеся пуканов Запоребрика я удовлетворен. И респект нашим болельщикам за репертуар! А жителям Эрэфии я рекомендую подумать о том, как они относятся к насильникам и убийцам. После Крыма и Донбасса мы так относимся ко всем путинойдам. Сеюшие ветер пожинают бурю", - констатирует Береза.