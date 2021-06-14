Патріарх Кирило благословив росіян вмирати за Путіна (відео)

Єпископ російської православної церкви патріарх Кирило благословив військових умирати за президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив під час служби в головному храмі збройних сил Росії, названого на честь Воскресіння Христа, інформує Gazeta.ua.

За словами патріарха, росіянам не варто боятися вмирати за президента, адже після смерті на них чекатиме вічне життя.

"Безпосередньо назва храму - звернення до всіх військовослужбовців: Христос Воскрес - і всі разом із ним воскреснемо, і життя вічне. А тому йдіть сміливо виконувати свій військовий обов'язок", - заявив він.

Патріарх Кирило додав, що ті, хто жертвує своїм життям за батьківщину, будуть "разом із Богом у його Царстві слави, вічного життя".





Gazeta.ua