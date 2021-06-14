Байден нарушил королевский протокол

Во время саммита Большой семерки, который начался в пятницу, 11 июня, 46-й президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл нарушили международный протокол. Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле, Британия, уже после прибытия королевы Елизаветы II.

Как сообщил журнал DailyMail, согласно многолетней традиции, когда британский монарх прибывает к месту официального мероприятия, остальные участники должны быть собраны. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"Колонна президента Байдена из 18 автомобилей въехала в резиденцию в Корнуолле через пять минут после того, как королева прибыла туда вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцами Чарльзом и Камиллой", - рассказали папарацци.

Однако, судя по снимкам, сделанным позднее, представители королевской семьи даже не смутились. Их первая встреча с четой Байденов прошла в радушной обстановке, королева и президент оживленно беседовали перед началом официального саммита в резиденции.

Обозреватель