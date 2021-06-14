Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:00

Байден нарушил королевский протокол

11:59

Віктор Таран: Саміт НАТО. Чого очікувати світу та Україні?

11:02

Російський боксер Повєткін завершив кар'єру після поразки нокаутом

09:59

ЗМІ оприлюднили повну версію "плівок Медведчука"

09:00

Помер хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс

08:09

В России обнаружили оригинальные мутации COVID

07:10

Палкин: Хотели пригласить Педриньо больше года назад

06:11

Названы целебные свойства черешни

05:12

Начались дорожные тесты серийного Alfa Romeo Tonale

04:13

Экс-жена Позитива назвала причины развода с артистом

03:05

Астрономы обнаружили сотни загадочных сигналов из космоса

02:06

​Рамос возобновил переговоры с Реалом о новом контракте

01:07

Названы продукты, помогающие контролировать свой аппетит

00:08

Hyundai Creta нового поколения будет похож на новый Tucson

23:03

Под Киевом поймали банду браконьеров, которые зарабатывали на ловле рыбы по миллиону в месяц

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Байден нарушил королевский протокол

  4   0 14.06.2021, 13:00 | Новости, Мир
Байден нарушил королевский протокол

Во время саммита Большой семерки, который начался в пятницу, 11 июня, 46-й президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл нарушили международный протокол. Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле, Британия, уже после прибытия королевы Елизаветы II.

Как сообщил журнал DailyMail, согласно многолетней традиции, когда британский монарх прибывает к месту официального мероприятия, остальные участники должны быть собраны. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"Колонна президента Байдена из 18 автомобилей въехала в резиденцию в Корнуолле через пять минут после того, как королева прибыла туда вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцами Чарльзом и Камиллой", - рассказали папарацци.

Однако, судя по снимкам, сделанным позднее, представители королевской семьи даже не смутились. Их первая встреча с четой Байденов прошла в радушной обстановке, королева и президент оживленно беседовали перед началом официального саммита в резиденции.

Обозреватель

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (317)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]