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В Украине резко подорожает в цене хлеб и курятина

  7   0 14.06.2021, 14:02 | Новости, Общество
В Украине резко подорожает в цене хлеб и курятина

В Украине до конца года цены на курятину могут увеличиться на 15-20%. Кроме того, ежемесячно на 1,5% будет дорожать хлеб.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Так, некоторые продукты питания, в первую очередь овощи, летом могут подешеветь. В то же время из-за роста стоимости кормов и снижение поголовья птицы спровоцирует рост цен на курятину.

"Вполне возможен дальнейший рост цены на курятину на 15-20%. Значительная стоимость кормов в сочетании с негативными тенденциями в отрасли... может привести к уменьшению объемов производства мяса птицы и, соответственно, дальнейшему росту цен", - утверждает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Среди негативных тенденций эксперт называет впервые за длительное время снижение поголовья птицы. Коме того, сейчас в Кабинете министров обсуждают возможность повысить налоги для птицеводов.

Отметим, с начала года в Украине уже на 9,2% подорожал хлеб. Подсолнечное масло взлетело в цене на 42,7%, овощи выросли в цене на 13,5%.

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