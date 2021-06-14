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В России обнаружили оригинальные мутации COVID

  3   0 14.06.2021, 08:09 | Новости, Мир
В России обнаружили оригинальные мутации COVID

В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных.

В России заявили об обнаружении оригинальных мутаций коронавируса, их свойства и отличия от других штаммов изучаются, сообщили директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель директора Центра Денис Логунов, пишет ТАСС.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", - заявил Гинцбург.

Логунов, в свою очередь, заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

"Сейчас мониторим ситуацию по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.

korrespondent.net

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