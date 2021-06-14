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Помер хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс

  43   0 14.06.2021, 09:00 | Новости, Культура
Помер хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс

У віці 91-го року помер відомий танцюрист і режисер Григорій Чапкіс.

Як повідомляє ТСН, знаменитий танцюрист і хореограф останнім часом багато хворів. Зокрема, в грудні 2020 року його потрапив до лікарні з пневмонією. Також із хворобою печінки Чапкіс знаходився в лікарні в січні 2021 року.

Нещодавно Чапкіс знову опинився в лікарні, відзначивши, що йому скувало руки та ноги. Танцюрист також сильно схуд.

Григорій Миколайович Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі, а по закінченню війни переїхав із родиною до Києва. У перші роки життя в столиці України він підробляв будівельником на Хрещатику, який інтенсивно відбудовували після воєнних дій.

Закінчив Київський університет культури, а до цього навчався в залізничному коледжі.

Він був солістом ансамблю імені Павла Вірського, хореографом Театру імені Івана Франка, заступником директора Театру драми та комедії, народний артист України.

У 2006 році Чапкіс вперше став суддею шоу "Танці з зірками". У такому віці він із легкістю водив машину, проводив безліч репетицій, а у 2007 році хореограф відкрив свою танцювальну школу. У 1990 роках хвалився відмінною фізичною підготовкою. Як розповідав сам Чапкіс, секрет його енергійності - в жінках і постійному русі.

Григорій Чапкіс - батько двох дітей - Лілії (1958) і Грега (1979). 

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