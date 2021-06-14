Палкин: Хотели пригласить Педриньо больше года назад

Функционер назвал бразильца уникальным футболистом.

Донецкий "Шахтер" официально подтвердил покупку бразильского полузащитника "Бенфики" Педриньо.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин прокомментировал этот трансфер.

"Мы хотели пригласить Педриньо еще больше года назад. Вели переговоры с "Коринтиансом", но тогда у нас не получилось договориться. А сегодня серьезное событие: мы договорились с футболистом и с "Бенфикой". Для нас это путь длиной больше чем в год. Это говорит о том, что мы достаточно давно хотели видеть Педриньо в нашем клубе, но, к сожалению, не получалось", - приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

Также функционер объяснил, почему выбор пал именно на Педриньо.

"Потому что он уникальный футболист. Он может играть как на позиции семерки, вингера, так и на позиции десятки. Скажем так, на многих позициях в атакующей линии он достаточно силен, очень хорошо играет между линиями. Один в один - это топ-класс мирового уровня. Собственно, из-за всех этих характеристик мы его приобрели. Играет в атакующий, в наш футбол, соответствует философии нашего клуба и нового тренера", - подчеркнул он.

Фото ФК Шахтер Донецк