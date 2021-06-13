Хирн: Отправили соглашение Красюку, ждем комментарий

Британский промоутер рассказал об организации поединка супртяжей.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с переговорами по организации боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским супертяжем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Глава компании Matchroom Boxing отметил, что соглашение на бой было направлено промоутеру украинца.

"Мы отправили соглашение Александру Красюку в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментарий.

Мы не ждем много комментариев, потому что большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе", - заявил Хирн в комментарии iFL TV.

Фото XSPORT.ua