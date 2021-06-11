Солнечное затмение 10 июня 2021 года: лучшие ФОТО с разных точек планеты

Если вы не застали солнечное затмение, самое время это исправить.

Об этом событии для Hi-news рассказывает Рамис Ганиев, информирует UAINFO.org.

10 июня 2021 года у жителей Земли была возможность увидеть одно из самых редких астрономических явлений — кольцевое солнечное затмение. Оно случается только 14 раз в 100 лет, потому что требует совпадения сразу нескольких факторов. Во-первых, Луна должна располагаться как можно дальше от Земли. Во-вторых, обращенная к нашей планете сторона спутника не должен падать солнечный свет. Ну и в-третьих, Луна и Солнце должны оказаться на одной линии. При соблюдении всех всех этих условий небесное светило выглядит как горящее кольцо. Многим из нас не удалось лицезреть солнечное затмение, давайте хотя бы посмотрим на фотографии из разных уголков нашей планеты.

Фотографии солнечного затмения 2021 года

Прошлое кольцевое солнечное затмение произошло в далеком 1966 году.

Фотографии затмения от NASA

По данным издания Space.com, два штатных фотографа NASA дежурили в столице США Вашингтоне и американском штате Делавэр.

Солнечное затмение над зданием Капитолия (Вашингтон) (Автором этой фотографии стал фотограф NASA Билл Ингаллс)

Солнечное затмение рядом с маяком в штате Делавэр (Автор фотографии — Обри Джеминьяни)

Стоит отметить, что во многих частях планеты солнечное затмение совпало с восходом Солнца, из-за чего возник зловещий эффект.

Солнечное затмение в Якутии

В Якутии и других северных районах России кольцевое затмение было видно лучше всего. В Якутске затмение происходило с 19:46 до 21:43 — максимальное перекрытие состоялось в 20:45 вечера.

Кольцевое солнечное затмение в Якутии, поселок Чокурдах

Лучше всего кольцевое затмение было видно жителям якутского поселка городского типа Чокурдах, с этого ракурса Луна оказалась почти в самом центре Солнца.

Солнечное затмение в Украине

В Киеве затмение началось в 13:26, а максимальная фаза достигла в 14:15 дня. К сожалению, украинцы смогли увидеть только 5% перекрытые, но снимки все равно получились хорошими.

Солнечное затмение в Киеве

Солнечное затмение в Нью-Йорке

Один из самых красивых снимков удалось сделать фотографу Энтони Квинтаро — он заснял, как затемненное солнце восходит за статуей Свободы в Нью-Йорке.

Автор фотографии — Энтони Квинтаро

Солнечное затмение в Канаде

Ожидалось, что астрономическое явление особенно хорошо видно в Канаде, однако им повезло меньше, чем жителям Якутии. Но опять же, фотографии впечатляют.

Затмение Солнца в Канаде (снято над канадским городом Торонто фотографом Фрэнком Ганном)

Когда будет следующее солнечное затмение?

Следующее солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года. Это будет полное затмение, однако наблюдать его можно будет только находясь на территории Антарктиды.

На этой фотографии житель Чехии ловит тень от Солнца на белом листе бумаги

А следующее кольцеобразное затмение можно будет наблюдать 1 июня 2030 года.