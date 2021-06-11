Израиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрии

Израиль запретил использование натурального меха в индустрии моды. Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль 9 июня подписала соответствующее постановление. Страна первой в мире пошла на такой шаг, однако в некоторых случаях мех в Израиле все же позволят.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Принятое постановление сделает израильский рынок модной одежды более экологически чистым и добрым по отношению к животным.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет им невероятные страдания. Использование кожи и меха в модной индустрии аморально", - говорится в заявлении министра.

Постановление вступит в силу через полгода - в декабре 2021. Запрет будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды и аксессуаров.

В то же время он не будет распространяться на случаи, связанные с "научными исследованиями, образованием, религиозными целями или традиционными обрядами". Последнее, как отмечает издание, вероятно, касается ортодоксальных евреев, которые часто носят меховые шапки.

Несмотря на это, решение Израиля уже поприветствовала неправительственная организация по защите прав животных Animals Now, которая назвала его "исторической вехой", что "спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности".

Обозреватель