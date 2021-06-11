Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:10

Солнечное затмение 10 июня 2021 года: лучшие ФОТО с разных точек планеты

20:02

Израиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрии

19:08

Постернак: Попкорн уже никто не употребляет. Теперь только клубника от Порошенко и пленки Медведчука

18:01

10 тысяч долларов: Кривонос заявил, что на обмене пленными "зарабатывают немалые деньги"

17:01

Кочетков: Кто планировал и реализовывал военные операции таким образом, что наши воины тысячами оказывались в плену?

16:06

"Красива серцем". Гурт KAZKA випустив нову пісню, яка стала саундтреком до серіалу (аудіо)

14:59

Китайський марсохід "Чжужун" надіслав нові фото з червоної планети

14:04

На Рівненщині бджоли до смерті закусали пасічника

13:31

Бывшая сотрудница института биотехнологий в Киеве похитила опасные штаммы вируса, которые хотела продать

13:04

Країни Великої сімки пожертвують світу мільярд COVID-вакцин

12:31

Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!"

12:04

"Держава усувається від зобов’язань перед людьми і перекладає їх на роботодавця", – адвокат щодо зменшення розміру лікарняних 

11:30

Бутусов: Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної

11:02

США продовжать переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"

09:58

Групові зґвалтування та відрізані геніталії: нардеп заявила про сексуальні тортури на Донбасі (відео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Израиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрии

  7   0 11.06.2021, 20:02 | Новости, Мир
Израиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрии

Израиль запретил использование натурального меха в индустрии моды. Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль 9 июня подписала соответствующее постановление. Страна первой в мире пошла на такой шаг, однако в некоторых случаях мех в Израиле все же позволят.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Принятое постановление сделает израильский рынок модной одежды более экологически чистым и добрым по отношению к животным.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет им невероятные страдания. Использование кожи и меха в модной индустрии аморально", - говорится в заявлении министра.

Постановление вступит в силу через полгода - в декабре 2021. Запрет будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды и аксессуаров.

В то же время он не будет распространяться на случаи, связанные с "научными исследованиями, образованием, религиозными целями или традиционными обрядами". Последнее, как отмечает издание, вероятно, касается ортодоксальных евреев, которые часто носят меховые шапки.

Несмотря на это, решение Израиля уже поприветствовала неправительственная организация по защите прав животных Animals Now, которая назвала его "исторической вехой", что "спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности".

Обозреватель

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (263)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]