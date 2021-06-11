Почему в Украине массово арестовывают владельцев русских печей

Осужденный Нюрнбергским трибуналом закон Зеленского о коренных фашистах, в котором строго оговаривается методика измерения черепов русскоязычных граждан Украины только после их расстрела, стал закономерным итогом глобального русофобского нарратива, направленного на геноцид истинного коренного населения планеты.

Об этом для УНИАН пишет Василий Рыбников, информирует UAINFO.org.

Не приходится сомневаться, что все страны мира, особенно Крым, изначально населяли русские, и всем это прекрасно известно, как никому другому. Именно поэтому президент России Владимир Путин в своем телевизионном интервью назвал украинский законопроект о защите прав крымских татар, караимов и крымчаков «практикой нацистской Германии» и заявил, что в Украине собираются измерять циркулем черепа людей, выявляя таким образом русских и отправляя их в концлагеря, а оттуда - на колбасу для вояк АТО.

Самое страшное, что украинский пример признания русских людей некоренным народом, подлежащим искоренению, далеко не нов, и Владимир Путин скоро напишет об этом специальную статью, ведь подобное происходит по всему миру.

Так, по сообщениям российской прессы, 12 апреля этого года в аэропорт Нью-Йорка прилетел обдолбанный русский витязь, кидавшийся по дороге на пассажиров с кулаками. Поднявшийся на борт самолета американский полицейский сходу дал витязю в морду, сел ему на грудь и задушил, как того черного типочка, с которого начался BLM. Отец погибшего был безутешен: заранее зная, что так будет, он еще 9 апреля, то есть за три дня до случившегося, обратился с соответствующим иском в Верховный суд Манхэттена, и что же? Прокатились по Америке беспорядки под лозунгом «Russian Lives Matter»? Ничего подобного! Ведь заокеанские кукловоды не признают русских коренным населением США, и это при том, что такие исторические индейские имена, как Кожаный Лапоть, Вождь Бухое Перо, Дырявый Самовар, Храбрая Брюква и Вяликий Пяльмень сегодня на слуху у каждого. Когда заходит речь об Америке, Владимир Путин всегда ставит на вид Байдену убийства русских индейцев, но с того как с гуся вода, а значит, без специальной статьи в респектабельном кремлевском издании действительно не обойтись...

На днях спикер МИД РФ Мария Захарова пресекла нравоучения Канады, посоветовав той «решить сначала свои вопиющие проблемы». Вопиющие проблемы Канады заключаются в том, что недавно ТАСС обнаружило на территории этой загнивающей страны захоронение XIX века, в котором покоились останки детей с признаками коренного населения Канады: балалайки, потешные медведи и томики Достоевского, обнаруженные при раскопках, не оставляли простора для иных трактовок. Характер останков позволил русским журналистам сделать бесспорный вывод, что детей (в основном их всех звали Иван) подвергали сексуальному насилию, заставляя отказаться от родного языка Петра Ильича Чайковского, и это уродливое явление получило официальное международное название «канадский геноцид».

«Ничего не напоминает из нынешней либеральной повестки? - иронично подмечает Мария Захарова. - Как насильственным образом меняется образ мысли и жизни людей, в том числе детей? Мы тут Украину комментируем регулярно и новые нечеловеческие законы в отношении как языка, так и понятия «коренной народ».

И да, в Украине ситуация куда страшнее. В последнее время под натиском заокеанской повестки и особенно закона о коренных фашистах среди простых украинских людей набирает популярность замечательный флешмоб - украинцы строят в своих домах русские печи в знак признания русских главным коренным народом своей несостоявшейся страны. (Известно, что в Украине, как, собственно, и во всем мире, никогда не было своих печей, только русские.) Топят такие печи специальной высокооктановой вербой - единственным источником энергии, которым располагает дикая Украина. Киевские власти сильно разъярены таким флешмобом и проводят регулярные облавы на владельцев русских печей. Тех, кто не успел спрятать свою печь на чердаке или хотя бы вынести ее в подъезд и свалить вину на соседа, хватают, арестовывают и угоняют в концентрационные лагеря Тернопольщины. Остальным просто меряют черепа циркулем, вставив одну ножку в глаз. Если измеряемый начинает кричать на русском языке, вторую ножку вставляют в другой глаз. Это делается для того, чтобы не подпортить кожу для ее дальнейшего использования в галантерейной промышленности. Портупеи и фуражки из кожи русских людей очень ценятся среди геев нацистской Германии. Так замыкается круг. И об этом Владимир Владимирович Путин тоже обязательно напишет в своей будущей статье.

«Зеленского и его команду необходимо срочно лечить в принудительном порядке, пока они ещё чего-нибудь не натворили, - с глубокой озабоченностью подытоживает российская пресса. - Лечить методами Шойгу и Герасимова, раз Зеленский других уже явно не понимает». И это закономерный вывод. Русский корень - он такой, если уж залезет куда, то пока всех там не поубивает, не успокоится.