США продовжать переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90% / REUTERS

Держдеп США заявляє про незмінну позицію щодо будівництва російського газопроводу в обхід України «Північного потоку-2».

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що трубопровід загрожує енергетичній безпеці близьких партнерів США, включаючи Україну та держави східного флангу НАТО.

«Нашою метою у всьому цьому залишається забезпечення того, щоби Росія не могла використати енергію як інструмент примусу проти України чи ще кого-небудь у цьому регіоні. І саме ця позиція є причиною того, що навіть в останні тижні Сполучені Штати запровадили санкції щодо чотирьох російських організацій, що займаються санкціонованою діяльністю відповідно до нашого законодавства. Ми продовжимо ухвалювати відповідні заходи проти юридичних та фізичних осіб, аби продемонструвати наш постійний спротив цьому трубопроводу», - відповів Прайс.

Речник Держдепу також зазначив, що Сполучені Штати підтримують тісні відносини з Німеччиною, і ці відносини надзвичайно важливі для них. Для співпраці з союзником Прайс зазначив найкращим інструмент дипломатії.

«Знову ж таки, у кожній відомій мені розмові на високому рівні ми висловлювалися проти «Північного потоку-2». Ми будемо порушувати це питання і будемо обговорювати це не тільки з німцями, але й з українцями та іншими партнерами, як ми могли б гарантувати, що Росія не зможе використати енергетику як інструмент примусу проти України чи будь-якої іншої країни східного флангу НАТО», - наголосив Прайс.

Пізно ввечері (за київським часом), 10 червня, стало відомо про завершення компанією-оператором першої нитки газопроводу. Морські секції трубопроводу, укладені між Росією та Німеччиною, з'єднали. З 11 червня проводитимуться пусконалагоджувальні роботи для підготовки до заповнення газом.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Незважаючи на це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати діючий контракт про транзит блакитного палива через Україну.

УНІАН