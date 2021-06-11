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Бутусов: Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної

  21   0 11.06.2021, 11:30 | Новости, Спорт, Политика
Бутусов: Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної

Україна не має виконувати заборону УЄФА щодо надпису "Героям Слава!" на формі збірної команди, ніяких компромісів у питанні форми бути не може.

Таку думку на власній сторінці у Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов, інформує UAINFO.org.

1. "Слава Україні! Героям Слава!" - це офіційна державна символіка України, таким чином, заява УЄФА - це втручання у внутрішні справи України.

2. Символіка України затверджена УЄФА завчасно у грудні 2020-го року, тож перегляд цього питання УЄФА за два дні до початку турніру - безпідставний. Це порушує правила щодо затвердження предметів форми. 

3. УЄФА ухвалила рішення під відкритим тиском Росії та президента Путіна. Це протирічить спортивному принципу, що спорт завжди поза політикою, УЄФА політично стала в цьому питанні на боці РФ. Росія - основний порушник спортивних правил у світі, позбавлена права на свої державні символи за допінг на Олімпійських іграх, таким чином, УЄФА підтримує порушників.

4. Оголошення щодо заборони форми, яке робиться неофіційно, і анонсується через російські ЗМІ за два дні до початку турніра - це просто ганебна та недостойна поведінка УЄФА, відверто антиукраїнська акція. 

Відмовлятися від затвердженого раніше варіанту форми збірної - це великий сором, та відмова від національних державних символів України.

Чи може існувати Україна без своїх власних державних символів? Це абсолютно виключено. Ніяких компромісів та перегляду надписів на формі допустити неможливо.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською. 

Юрій БУТУСОВ

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