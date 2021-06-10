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National Geographic признал существование пятого океана

  10   0 10.06.2021, 00:04 | Новости, Мир
National Geographic признал существование пятого океана

На карты американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США, теперь будут наносить пятый океан — Южный.

Об этом сообщает National Geographic, информирует UAINFO.org.   

National Geographic выпускает карты с 1915 года, и на них всегда были отмечены четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Вчера, 8 июня, во Всемирный день океанов картографы National Geographic признали, что есть еще пятый, Южный океан.

«Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально», — пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

В 1937 году Международная гидрографическая организация по морским названиям признала Южный океан, но в 1953-м отменила это решение под давлением научного сообщества. Ученые много лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов.

Совет по географическим названиям США использует название отдельного океана с 1999 года, а в феврале 2021-го американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным от других.

 

Hromadske

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