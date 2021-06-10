Госсекретарь США рассказал, чего Штаты ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Соединенные Штаты рассчитывают увидеть результаты в борьбе с коррупцией и реформе корпоративного управления в Украине до встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как сообщает ЕвроПравда, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, информирует UAINFO.org.

«Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней из России и внутренней — коррупционными силами, которые отводят ее от демократии, которую она пытается построить.

Есть ряд сфер, в которых для Украины важно достичь прогресса.

В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему, которая будет функциональной и тщательно избираться и иметь независимый надзор, корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов», — сказал Блинкен.

Он отметил, что принятие законодательства по борьбе с коррупцией это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике.

«Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности.

Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят», — добавил Блинкен.