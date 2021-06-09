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В США рассказали об НЛО, отключающих ядерные объекты

  2   0 09.06.2021, 23:33 | Новости, Мир
В США рассказали об НЛО, отключающих ядерные объекты

Неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на американские ядерные установки.

Об этом в интервью The Washington Post заявил бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об аномальных аэрокосмических угрозах Луис Элизондо, информирует UAINFO.org со ссылкой на УНИАН.

«В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ (необъяснимые воздушные явления – аббревиатура, используемая Минобороны США вместо НЛО) вмешивались и фактически "отключали" наш ядерный потенциал… Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», - утверждает эксперт.

По словам Элизондо, «существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений».

По его данным, подобные случаи фиксировались и в других странах, что свидетельствует о глобальности проблемы.

По мнению Элизондо, у НЛО «есть интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии».

«Я думаю, да, не стоит удивляться тому, что интерес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого», - считает он.

УНИАН

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