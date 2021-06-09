Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:02

Збірна України і Моргенштерн. Що за скандал з плейлистом до Євро-2020?

14:04

Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн

13:04

Почему оппозиция в Беларуси до сих пор не победила

12:04

Вибір імені для дочки Меган Маркл і принца Гаррі визнали грубістю та нетактовністю щодо королеви

11:30

"Накопичувальна пенсія – ризик чергової афери", – політолог

11:05

Вирок "боснійському м'яснику" залишився у силі: Ратко Младич програв апеляцію і буде за ґратами довічно

10:28

Верховный представитель ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

09:58

Байден починає знаковий візит до Європи перед зустріччю з Путіним: чому в ЄС на нього чекають з настороженістю

09:15

У Харкові чоловік кинув гранату у групу людей. П'ятеро постраждалих, серед них – підлітки (фото)

09:00

Легенда о "красной фурии". Как сборная Испании преодолела свои комплексы и покорила мир

08:14

Врач предупредил об угрозе "черного грибка" в Украине: чем опасна инфекция и кто в зоне риска

07:05

Що показала нова телефонна розмова між Байденом та Зеленським

00:49

В России за футболку сборной Украины могут отправить в тюрьму на 4 года – юрист

00:10

Медведчук затянул освобождение "киборга" Рахмана, чтобы его спас Порошенко – Bihus.Info

20:02

Лукашенко сделал госпраздником день вторжения СССР в Польшу

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Почему оппозиция в Беларуси до сих пор не победила

  11   0 09.06.2021, 13:04 | Новости, Мир
Почему оппозиция в Беларуси до сих пор не победила

Почему все эти замечательные люди не сумели создать консолидированного политического субъекта?

История с телепыткой военнопленного Романа Пратасевича могла породить для российского общества четвертый моральный императив (наряду с крымским, навальновским и касающимся новой возможной российско-украинской войны). Но не породила, поскольку тут нет никакой моральной альтернативы - хотя бы 1 на 99. Обсуждать нечего - всё очевидно и однозначно: вовремя раскаявшийся враг народа хотел прокопать тоннель от Бомбея до Лондона и оторвать у вождя стальные уды, пишет в своем блоге на НВ политтехнолог, политический философ Андрей Окара, информирует UAINFO.org

Этот расклад почувствовала даже самая жесткая часть российской пропаганды: если с самого начала видео пытки много цитировали, резали на цитаты и называли палача хорошим профессионалом (почему-то журналистики, а не заплечных дел), то в последние несколько дней стараются вовсе не комментировать и даже не упоминать. Да и слишком явным было стилистическое несоответствие: ну не говорят современные 20-30-40-летние люди свободных профессий на унылом языке беларусской пропаганды.

Похоже, что Романа могли пытать, как минимум, по пяти направлениям: бить, запугивать (от «злого следователя» к «доброму» телевизионному), вколоть «сыворотку правды», пугать выдачей в «ЛНР», пугать насилием над захваченной с ним девушкой (в арсенале у беларусских «слабовиков» есть еще несколько инновационных методов воздействия, о чем, впрочем, хорошо известно в среде беларусской оппозиции). Носитель одной из произнесенных Романом фамилий поспешил скрыться в Киев. Не названный пытаемым по фамилии уральский олигарх беларусского происхождения (Дмитрий Мазепин) поспешил опровергнуть свое участие в анонимном финансировании - мол, какая-такая Нехта

Большинство моих беларусских друзей и знакомых признались, что не стали смотреть телепытку. Некоторые уточнили, что ее в принципе не следует смотреть - мол, своим просмотром зрители косвенно подыгрывают палачам.

Впрочем, телепризнания и самооговоры - это традиционный жанр беларусской политической жизни. Редкий кандидат в президенты, пройдя через тюрьмы, пытки и (или) моральные унижения, не извинялся потом по телевизору - мол, как же это я мог усомниться в кристаллической решетке металла, из которого выкованы тайные уды «крепкого орешка»? «Я совершил преступление перед правительством и народом, перед Советской страной. До 1931 года я был честным бойцом и командиром, а потом сделался врагом, шпионом, агентом, диверсантом, предателем», - что-то в этом духе.

Но есть в этой истории один специфический момент, который чрезвычайно важен и актуален для понимания причин разгрома (видимо, временного) всей Рэвалюцыі Абуджэння в Беларуси. Речь о беларусской оппозиции как сообществе и среде.

Почему все эти замечательные (по отдельности) люди не сумели создать консолидированного политического субъекта? Почему не сумели договориться друг с другом? Не сумели переступить взаимные обиды, претензии, неприятные воспоминания. Не сумели порешать по деньгам. Не сумели использовать достижения идеологии неосолидаризма и технологии неравновесной термодинамики (синергетики), а также - не сумели воспользоваться опытом оппозиционной самоорганизации других стран. Но главное - не сумели укротить собственные «эго» и самоограничить узконаправленные амбиции. И Роман Пратасевич, который, судя по всему, стал жертвой не только (1) маньяка-террориста и (2) интеллектуального телесадиста, но и какого-то (3) иуды из оппозиционной среды (или, скажем так, очень ревнивого и мстительного иуды). 

Это при том, что первые шаги по сопротивлению диктатуре были совершенно сверхчеловеческими (по беларусским меркам): выдвижение единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, избирательная кампания, опрокидывающее голосование, первые протесты.

А вот дальше - можно бесконечно перечислять их промахи, ошибки и роковые ошибки, начиная с создания Координационного совета оппозиции, но это будет некорректно, да и бесполезно.

Скажем, у украинской оппозиции во время последней революции были свои депутаты, свои СМИ, свои сторонники среди элит, свои деньги, свои столетние традиции вооруженной борьбы против власти. Был, в конце концов, свой Майдан в центре Киева, где можно было заблокировать территорию и построить малую Запорожскую Сечь. А в Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии было ощущение единства нации, восставшей против одряхлевшего советского империализма.

Но в мирной, непротивленческой, но с генетическим опытом партизанской борьбы Беларуси почти тридцатилетний террор против оппозиции и интеллигенции беспрецедентен - его результатом стало то, что сколь-нибудь вменяемые люди: (1) в тюрьме, (2) на кладбище (или в бетоне / асфальте), (3) в эмиграции, (4) во внутренней эмиграции. В подобных условиях эффективная организация и самоорганизация невозможны в принципе.

Точнее, возможны. Для сверхчеловеков. А беларусская наличествующая (точнее, выжившая) оппозиция - люди милые, трогательные, самоотверженные, но не сверхчеловеки. (Тогда как гражданское общество Беларуси не лишено некоторых сверхчеловеческих качеств - по крайней мере, так казалось прошлым летом и осенью.)

И почти каждый из оппозиции считает, что во всём виноваты другие - это они всё делают неправильно. И у каждого - есть право вето, пусть символическое (из-за которого в свое время погибли и Литовское княжество, и Речь Посполитая). И каждый из них по-своему прав. А все вместе - проиграли (пока проиграли).

В общем, классическая, модельная, идеальная ситуация, когда все всё понимают, но, как в страшном сне и холодном поту, - никто ничего сделать не может.

P. S. В истории не бывает сослагательного наклонения, но если траекторию развития Украины Януковича прочертить за временные пределы февраля 2014 года, то, судя по всему, такие сюжеты с «украинскими Пратасевичами» стали бы обыденностью политического процесса. Но всё сложилось иначе...

Андрей ОКАРА

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (197)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]