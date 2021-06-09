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Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн

  8   0 09.06.2021, 14:04 | Новости, Мир
Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн

Марка Британська Гвіана номіналом один цент була продана на аукціоні Sotheby's за 8,3 мільйона доларів. Про це повідомило агентство ТАСС, інформує Кореспондент.

За даними видання, власником лота стала англійська компанія Stanley Gibbons, яка є найстаршим в світі філателістичним дилером. У планах компанії виставити марку в своєму магазині на вулиці Стренд в центрі Лондона.

Так, восьмикутна Британська Гвіана, або як її ще називають Принцеса філателії, носить назву колишньої британської колонії. Вона надрукована чорною фарбою на червоній і не має перфорації. У центрі марки зображена трищоглова шхуна, а над нею написаний девіз колонії - Damus Petimus Que Vicissim (Даємо і сподіваємося отримати).

Повідомляється, що марка стала найдорожчою в світі в 2014 році, коли пішла з молотка за 9,5 мільйона доларів. Тоді її придбав і напередодні продав американський дизайнер взуття та бізнесмен Стюарт Вайцман.

Кореспондент

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