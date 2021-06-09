Вибір імені для дочки Меган Маркл і принца Гаррі визнали грубістю та нетактовністю щодо королеви

Багато хто визнав, що Меган Маркл і принц Гаррі, які 4 червня стали батьками вдруге, дали ім'я своїй доньці, бажаючи налагодити стосунки з королевою та іншими родичами. Однак ряд експертів стверджує, що вибір імені для дитини насправді не дуже вдалий з цієї точки зору.

Так, королівський біограф Анджела Левін впевнена, що рішення назвати дівчинку Лілібет глибоко засмутило королеву. І з боку Гаррі це було грубістю та нетактовністю, інформують Факти.

Єлизавету II у дитинстві в сім'ї прозвали Лілібет, оскільки малолітня майбутня монархиня не могла правильно вимовити своє повне ім'я - Елізабет. В останні роки ім'ям Лілібет називав Її Величність тільки її чоловік принц Філіп, який помер 9 квітня у віці 99 років. Під час його похорону Єлизавета поклала на труну чоловіка написану від руки записку зі словами прощання, яка була підписана «Лілібет». Левін вважає, що королеві неприємно те, що її інтимне домашнє прізвисько виставлено тепер на публіку. І нагадує їй про її недавню втрату.

«Не думаю, що це була гарна ідея. Це грубо стосовно до Її Величності королеві. Це дуже особисте прізвисько, яким називав її недавно померлий чоловік. Принц Чарльз ніколи й подумати не міг, щоб говорити про свою матір, як про Лілібет ... «, - заявила Анджела в ефірі телепередачі Good Morning Britain на телеканал ITV.

Як повідомляє видання Daily Express, такої ж думки дотримується і відома американська журналістка Келлі Хартог, яка висловилася на цю тему у своїй колонці на NBC News. Вона вважає, що Гаррі та Меган намагаються помиритися з королівською родиною, не докладаючи ніяких зусиль до примирення.

«Як на мене, це схоже на те, якби Гаррі і Меган намагалися вилікувати лейкопластиром вогнепальне поранення. І Гаррі каже: «Гей, бабуся, я знаю, що ти зараз зі мною в контрах, тому я вирішив взяти твоє дуже особисте прізвисько і зробити його суспільним надбанням, назвавши їм нашу новонароджену дочку». У кращому випадку це рішення здається нетактовним. У гіршому - це цинічна спроба примирення без виконання будь-якої роботи по примиренню. Відверто кажучи, королева заслуговує більшого. Її покійного чоловіка, єдиного, хто дійсно мав право так її називати, тільки що поховали, як її онук вирішив крикнути через океан: «Сюрприз!» «, - написала Хартог. І додала, що Гаррі та Меган варто було б спробувати відновити стосунки з сім'єю після кількох їхніх скандальних інтерв'ю в приватному порядку, а не виставляти це на загальний огляд.

Давній критик герцога та герцогині Сассекських, британський телеведучий Пірс Морган назвав вибір імені «іронічним», враховуючи, що останні місяці Гаррі та Меган тільки те й робили, що обливали королівську сім'ю і монархію брудом.

А коментатор Daily Mail Сара Вайн назвала вибір імені «досить безсоромною, тією, що привертає увагу спробою посилити їх королівський бренд - бренд, від якого багато в чому залежать їхні майбутні доходи та рентабельність».

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