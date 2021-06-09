Збірна України і Моргенштерн. Що за скандал з плейлистом до Євро-2020?

Напередодні Чемпіонату Європи з футболу, який розпочнеться вже цієї п'ятниці, в мережі з'явилися плейлисти "улюблених" пісень кожної з національних збірних. Публікація списку композицій від команди України не минула без скандалу, пише ВВС.

Що сталося

УЄФА оприлюднила офіційний музичний плейлист Євро-2020, складений за участі відомого діджея Мартіна Гаррікса, а також капітанів команд-учасниць та "головних діджеїв роздягалень".

До нього увійшли 100 композицій - зокрема пісні Red Hot Chili Peppers, Майкла Джексона, Каньє Веста та інших відомих виконавців.

Паралельно із цим в УЄФА також заявили про створення окремих плейлистів від кожної з національних збірних. В анонсі йшлося, що до них "увійдуть треки, відібрані гравцями" команд.

Коли на музичних сервісах Spotify та Apple Music з'явився список нібито "улюблених" пісень від українських збірників, на багатьох користувачів чекало здивування: до списку увійшло 9 треків, три з яких - пісні російських виконавців, зокрема репера Моргенштерна.

Повний список треків виглядав так:

Моргенштерн - "Дуло";

Dead Blonde - "Мальчик на девятке";

10AGE - "Нету интереса";

The Weeknd - Blinding Lights;

Astronaut In The Ocean - Masked Wolf;

Lil Nas X - Montero;

Tiesto - The Business;

Martin Garrix - We Are The People (головна пісня Євро-2020);

Тінь Сонця - "Їхали козаки"

(Моргенштерна нещодавно включили до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. В СБУ заявили, що він більше не даватиме концерти в Україні).

Новина про це швидко розійшлася в українських ЗМІ та соцмережах. Чимало користувачів не приховували обурення.

"Після новини про затвердження форми ця обнуляє все", - написав Роман Машлянка, нагадуючи про нещодавній скандал з новою уніформою збірної України. На неї нанесли обриси карти України включно з Кримом, що викликало хвилю критики в Росії.

"Це яскравий показник ментальності нашої команди, і в цілому суспільства. Росія ворог, але ми все одно дивимось, слухаємо, читаємо і споживаємо російське", - прокоментував новину про плейлист української збірної користувач Євген Піскун.

Деякі дописувачі написали, що таким вибором пісень зовсім не здивовані: "Взагалі-то стандартна вибірка для середньостатистичного українця", - зазначила користувачка Наталія Заяць.

"Гравці нічого не обирали"

Проте вже незабаром на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) з'явилося пояснення історії з плейлистом. Там заявили, що насправді гравці жодного стосунку до його формування не мали.

"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим "музичним плейлистом національної збірної". Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції з переліку, який з'явився у ЗМІ як "вибір гравців головної команди України", наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні - "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця".

Решту пісень, кажуть в Асоціації футболу, представники УЄФА обрали самостійно, орієнтуючись на локальні музичні чарти України.

"На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА зазначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України".

Станом на ранок 9 червня до оновленого плейлиста від збірної України на сервісі Spotify входять уже 50 композицій. Серед них немає пісень жодного російського виконавця - так само як і жодного українського.

Російський реп у збірній

Одним з українських збірників, який давно не приховує свою любов до російського репу, є Олександр Зінченко, що грає за "Манчестер сіті".

У 2017 році він ділився з виданням "Трибуна" списком своїх улюблених пісень. До нього увійшли зокрема пісні російських реперів Скриптоніта, Басти, L'One та Jah Khalib.

Свого часу Зінченко навіть записав власний реп-кліп, а у 2018 році він виконав у роздягальні "Манчестер Сіті" пісню репера L'One "Все или ничего".

Зінченко, який є вихованцем донецького "Шахтаря", у 2015-2016 роках виступав у чемпіонаті Росії за клуб "Уфа". Пояснював, що погодився перебратися до російської першості, оскільки на той момент не мав інших пропозицій для продовження кар'єри.

Саме вдалі виступи за "Уфу" дозволили Зінченку у 2016 році опинитися в "Ман Сіті", однієї з топових команд Європи.