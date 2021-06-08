Лукашенко сделал госпраздником день вторжения СССР в Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября. То есть день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и выдвинулись навстречу силам нацистской Германии.

Новый праздник был назван "Днем народного единства". На сайте непризнанного лидера говорится, что подписанный им документ вносит изменения в Указ №157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе", а также якобы стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций (ООН).

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - говорится в сообщении.

Напомним: Рижский мирный договор был заключен 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР с одной стороны и Польши - с другой. Им была закончена советско-польская война 1919-1920 годов и закреплено разделение украинских и белорусских земель между Польшей, а также советскими республиками.

Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

Обозреватель