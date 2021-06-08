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Версия о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобна – The Wall Street Journal

  11   0 08.06.2021, 19:01 | Новости, Мир
Версия о лабораторном происхождении коронавируса правдоподобна – The Wall Street Journal

Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. Согласно выводу, версия о происхождения коронавируса из лаборатории в КНР правдоподобная. Ее будут изучать в дальнейшем, пишет The Wall Street Journal, сообщает ZN.ua.

С первых недель пандемии ходят слухи о том, что коронавирус мог стать результатом утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. И снова «популярность» этой теории выросла. Многие ученые относятся к ней серьезно. 

Американское исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса в Калифорнии и использовалось Государственным департаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации Дональда Трампа.

Лоуренс Ливермор не стал комментировать информацию Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что это вызывает новый интерес в Конгрессе теперь, когда президент США Джо Байден приказал спецслужбам США сообщить ему в течение нескольких недель о том, как появился вирус.

Байден сообщил, что американская разведка сосредоточилась на двух сценариях: возник ли коронавирус в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии.

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