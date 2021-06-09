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Медведчук затянул освобождение "киборга" Рахмана, чтобы его спас Порошенко – Bihus.Info

  12   0 09.06.2021, 00:10 | Новости, Политика
Медведчук затянул освобождение "киборга" Рахмана, чтобы его спас Порошенко – Bihus.Info

Bihus.Info опубликовали четвертую часть записей разговоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на которых, в частности, речь идет об освобождении «киборга» Андрея Гречанова (позывной Рахман) из плена в «ДНР».

Об этом передает «НВ», информирует UAINFO.org.

О том, что Рахмана освободили, объявил пятый президент Петр Порошенко в ночь на 1 декабря 2015 года, после возвращения из Парижа, где проходила встреча в «нормандском формате».

Порошенко встретился с Рахманом в аэропорту и рассказал, что окончательное решение о его освобождении было принято в Париже:

«Я попросил канцлера Германии [Ангелу] Меркель и президента Франции [Франсуа] Олланда нажать на [президента РФ Владимира] Путина… Украинского героя надо освобождать».

Тогдашний президент сказал, что Рахмана удалось освободить с 18-й попытки. Тогда же ночью киборг впервые после освобождения позвонил матери.Андрей Гречанов (Рахман) слушает записи разговоров Виктора Медведчука.

Как рассказали расследователи Bihus.Info, Андрея Гречанова взяли в плен в конце июля 2015 года — примерно в то же время на украинском блокпосте задержали российского майора Владимира Старкова, который вез взрывчатку.

По информации журналистов, первым освобождением Рахмана начал заниматься его друг, активист, волонтер и автогонщик Алексей Мочанов. Тот узнал, что киборг попал в плен, 1 августа 2015-го.

При этом в августе в «обменных» переговорах Виктора Медведчука и в официальном обменном процессе имя Рахмана не звучало, но Мочанов уже ездил к боевикам договариваться о его освобождении, заявили в Bihus.Info.

«21 августа, спустя три недели после плена… приехала [женщина, которая] занималась правами человека [в «ДНР»], Дарья Морозова… По разговору я понял, что им очень нужен Старков. Мне сказали, что мы можем отдать Рахмана сейчас при условии, что [Владимир] Рубан к 1 сентября привозит Старкова к ним», — рассказал журналистам Мочанов.

После этого процесс обмена застопорился — Мочанову в СБУ объяснили, что Старков пока является военнопленным, его нужно судить и пройти бюрократические процедуры.

Судя по записям разговоров Медведчука, об обмене впервые заговорили в сентябре: ответственная за обмены в «ЛНР» Ольга Кобцева предложила политику обменять Старкова на Гречанова, но тот ответил, что Старкова «держат, сказали, только после суда».

По словам журналиста Дениса Бигуса, в течение еще двух месяцев Мочанов ездил к тогдашнему главарю боевиков «ДНР» Александру Захарченко и вел переговоры об освобождении Рахмана, а Медведчук якобы «пытался не дать Мочанову вытащить Рахмана, чтобы Рахмана вытащили на президентском уровне».

Расследователи опубликовали разговор, который, по их информации, состоялся 27 ноября 2015 года. Виктор Медведчук позвонил «министру обороны» так называемой ДНР Владимиру Кононову и сказал, что кто-то из руководителей СБУ сообщил ему, что Захарченко готов отдать Рахмана Мочанову.

«… [по данным Bihus.Info, сотрудник СБУ] мне такую информацию дает, что позвонил некий Мочанов… И ему Захарченко сказал, мол, приезжай в три и забирай Рахмана. Это как называется?.. Это выходит за рамки. Договариваются два главных лица, два первых. Я занимаюсь этими переговорами, мы решаем весь этот вопрос, тут выходит какой-то Мочанов со ссылками…», — якобы сказал Медведчук.

Расследователи обратили внимание на другую запись, где политик якобы говорит Кононову, что «мы создаем прецедент на будущее» — подписание указа о помиловании после того, как «человек получил 14 лет». Медведчук подчеркивал, что это будет «первый указ о помиловании человека, связанного с кризисом на Донбассе».

1 декабря Петр Порошенко подписал указ о помиловании Владимира Старкова, которого суд в Донецкой области приговорил к 14 годам лишения свободы. Указ был подписан для освобождения Рахмана.

По данным журналистов, обмен Андрея Гречанова должен был состояться 28 ноября, но Виктор Медведчук позвонил боевикам и сказал, что все отменяется.

«Вы просто сейчас ставите меня в такое положение… Я уже вашему бойцу сказал, что я его обмениваю. Я отдаю вам… а теперь я должен сказать ему, что из-за того, что Виктор Владимирович позвонил и сказал, что какие-то обстоятельства, он еще остается здесь», — якобы сказал тогда Кононов Медведчуку.

Политик на это ответил, что ему «перезвонили» и сказали проинформировать Кононова и Москву, что «это сегодня делать не будем, ведем дальше переговоры».

Как сообщили Bihus.Info, Гречанова обменяют только 30 ноября после обеда в режиме строгой секретности и к полуночи привезут в аэропорт Борисполь. По словам Мочанова, Рахмана «заставили ждать, пока вернется самолет президента», чтобы его исторический звонок маме состоялся именно тогда.

Сам Андрей Гречанов рассказал расследователям, что его четыре раза готовили к обмену и процесс срывался. «Киборг» считает, что процесс переговоров начался после приезда Алексея Мочанова, «а дальше в эту тему вошли какие-то верха».

«…У меня нервы, двое суток — обмен, обмен. Я не сплю сутки, вторые, на третьи уже понимаю, что ничего не будет, потому что уже сколько часов прошло… Ты был в шаге от обмена, а сейчас начнется все заново», — рассказал он.

До этого журналисты Bihus.Info опубликовали три части расследования о записях разговоров Виктора Медведчука: они касались поставок угля от боевиков «Л/ДНР», возвращение контроля над украинской частью нефтепродуктопровода Самара — Западное направление и его якобы частые переговоры с Петром Порошенко.

В пресс-службе партии Европейская солидарность (ПЕС) опровергли подлинность «пленок». Там считают, что расследования Bihus.Info — заказные, а их бенефициар — Офис президента, который «пытается навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко». В ПЕС подчеркнули, что Порошенко не обсуждал с Медведчуком никаких тем, кроме освобождения заложников.

Виктор Медведчук тоже назвал записи якобы его разговоров «фабрикой фейков и провокаций».

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