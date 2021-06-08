Теракт у Канаді: водій навмисно скоїв наїзд на родину мусульман

Канадська поліція розслідує умисний наїзд, який було здійснено 6 червня у місті Лондон, провінція Онтаріо. Загинули чотири людини - члени однієї родини. Дев'ятирічний хлопчик у важкому стані перебуває у лікарні.

Поліція впевнена, що має справу з терактом на ґрунті релігійної ненависті. Винного було заарештовано. Це 20-річний місцевий житель Натаніель Вельтман, інформують Факти.

Влада Онтаріо повідомляє, що загинули 46-річний голова сімейства, його 44-річна дружина, 15-річна донька та 74-річна мати. Родина іммігрувала до Канади з Пакистану 14 років тому. Хлопчик, який вижив, народився вже в Онтаріо.

У неділю родина вийшла на прогулянку увечері. Вельтман, як стверджує поліція, готувався до наїзду заздалегідь. Натаніель був у бронежилеті. Він навмисно виїхав на тротуар на своєму автомобілі Dodge Ram.

Старший інспектор управління поліції Лондону Пол Уейт заявив журналістам: «Є докази того, що це був спланований, навмисний акт, який був вмотивований ненавистю. Вважаємо, що жертв було обрано через їхню прихильність до ісламу».Лондон розташовано на північ від озера Ері. У місті проживають приблизно 500 тисяч осіб, 30 тисяч з них - мусульмани.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter: «Я шокований цією подією. Ісламофобії немає місця у жодній з наших громад. Ця ненависть віроломна й огидна - і вона повинна припинитися».

На жаль, це не перший подібний теракт у Канаді. У 2017 році було скоєно збройний напад на мечеть у Квебеку. Тоді загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення. Трюдо назвав атаку на мечеть актом тероризму щодо мусульман.

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