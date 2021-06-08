Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:01

Кабмін пропонує ввести новий податок на землю в Україні: що це означає

15:28

У Бразилії закрили ціле місто через вендету наркоторговців після вбивства їхнього боса

15:01

Теракт у Канаді: водій навмисно скоїв наїзд на родину мусульман

14:24

Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував

14:02

Соцопрос: Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживают более 50% украинцев

13:02

Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив

12:01

Перші за 20 років ліки від хвороби Альцгеймера. В США схвалили новий препарат

11:01

Телеканал CNN заявил, что заполучил аудио переговоров Джулиани с Ермаком и Волкером

10:30

Андрій Шевченко: Українським вболівальникам наша нова форма сподобалася, а реакція Росії мене взагалі не цікавить

10:01

Михайло Цимбалюк: В Україні 170 тисяч дітей з інвалідністю, які потребують якісної реабілітації

09:00

Україна не змогла ефективно використати транзит вуглеводнів із Росії до ЄС як свій найбільший козир, – експерт

08:05

Збільшення податкового тиску на бізнес в Україні призведе до виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць – ІноЗМІ

07:06

Новое грибковое заболевание атаковало еще шесть стран

00:42

В Україні пом'якшили карантинні обмеження: що зміниться

00:10

Байден провів телефонну розмову із Зеленським та запросив відвідати Білий дім

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Теракт у Канаді: водій навмисно скоїв наїзд на родину мусульман

  49   0 08.06.2021, 15:01 | Новости, Мир, Происшествия
Теракт у Канаді: водій навмисно скоїв наїзд на родину мусульман

Канадська поліція розслідує умисний наїзд, який було здійснено 6 червня у місті Лондон, провінція Онтаріо. Загинули чотири людини - члени однієї родини. Дев'ятирічний хлопчик у важкому стані перебуває у лікарні.

Поліція впевнена, що має справу з терактом на ґрунті релігійної ненависті. Винного було заарештовано. Це 20-річний місцевий житель Натаніель Вельтман, інформують Факти.

Влада Онтаріо повідомляє, що загинули 46-річний голова сімейства, його 44-річна дружина, 15-річна донька та 74-річна мати. Родина іммігрувала до Канади з Пакистану 14 років тому. Хлопчик, який вижив, народився вже в Онтаріо. 

У неділю родина вийшла на прогулянку увечері. Вельтман, як стверджує поліція, готувався до наїзду заздалегідь. Натаніель був у бронежилеті. Він навмисно виїхав на тротуар на своєму автомобілі Dodge Ram.

Старший інспектор управління поліції Лондону Пол Уейт заявив журналістам: «Є докази того, що це був спланований, навмисний акт, який був вмотивований ненавистю. Вважаємо, що жертв було обрано через їхню прихильність до ісламу».Лондон розташовано на північ від озера Ері. У місті проживають приблизно 500 тисяч осіб, 30 тисяч з них - мусульмани. 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Twitter: «Я шокований цією подією. Ісламофобії немає місця у жодній з наших громад. Ця ненависть віроломна й огидна - і вона повинна припинитися».

На жаль, це не перший подібний теракт у Канаді. У 2017 році було скоєно збройний напад на мечеть у Квебеку. Тоді загинули шестеро людей, ще вісім отримали поранення. Трюдо назвав атаку на мечеть актом тероризму щодо мусульман.

Факти

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (181)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]