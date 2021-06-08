У Бразилії закрили ціле місто через вендету наркоторговців після вбивства їхнього боса

Бразильське місто Манаус охопили заворушення після вбивства наркоторговця / фото REUTERS / Bruno Kelly

Криваві розбірки охопили місто Манаус у Бразилії після вбивства боса наркоторговців. Місцевій владі довелося зупинити транспорт, і закрити школи.

Про це пише британське видання The Guardian, інформує УНІАН.

Під час спецоперації місцева поліція застрелила наркоторговця Еріка Батіста Косту, відомого як "Дадіньо". Після його смерті в місті почався справжній терор.

Угруповання підірвали понад 20 авто і знищили автобусні станції, а також відділення банків. Крім того, вони обстріляли поліцейську дільницю біля порту Манаус. Інформації про постраждалих поки що немає.

За даними місцевої поліції, заарештовано 29 осіб, які брали участь у нападах і планували теракти. Губернатор штату зажадав розгорнути військові сили.

Місцеві жителі кажуть, що відчувають себе заручниками і бояться вийти на вулицю через погрози від злочинців.