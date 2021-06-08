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Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував

  16   0 08.06.2021, 14:24 | Новости, Политика
Арестович назвав умови зміни позиції України щодо води для Криму. МЗС різко відреагував

Радник глави Офісу президента і української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Олексій Арестович вважає, що позиція Києва щодо поставок води до окупованого Криму може змінитися в обмін на поступки з боку Росії. Але Міністерство закордонних справ категоричне - дніпровська вода потече тільки в деокупований Крим.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, Арестович в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що позиція офіційного Києва щодо води для Криму може змінитися з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, в обмін на повне виконання і виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на українських умовах.

Але в МЗС зазначають, що позиція України залишається незмінною.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація будуватиме військових баз у Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що невиконання Росією міжнародно-правових зобов'язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про зняття "водної блокади" Криму. Після окупації півострова Україна перекрила Північно-Кримський канал. З тих пір в Криму постійно стикаються з нестачею води.

У президента Володимира Зеленського називали питання водопостачання Криму важелем тиску в руках України.

"Вечірні Вісті"

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