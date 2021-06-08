Новое грибковое заболевание атаковало еще шесть стран

Мукормикоз («черный грибок»), о первых случаях которого у пациентов, заболевших коронавирусом, заявила Индия, зафиксирован также в Чили, Уругвае, Мексике, Непале, Египте и Ираке.

Грибковое заболевание вызывается разнообразными видами грибов семейства Мукоровые и представляет серьезную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, больных диабетом и раком, сообщает Университет Чили.

Об этом говорится в статье «Обозревателя», информирует UAINFO.org.

Первый случай мукормикоза был зафиксирован в Чили у пациента с COVID-19, проходившего лечение в Thorax Hospital, и стал вторым случаем в Латинской Америке. Первый был обнаружен в Уругвае у пациента, страдающего диабетом, ему удалось победить заболевание.

В Мексике первый случай «черного грибка» зарегистрировали у выздоравливающего от коронавируса пациента, пишет Newsweek. Заместитель министра здравоохранения Мексики по профилактике и укреплению здоровья и координатор по борьбе с коронавирусом в правительстве страны Уго Лопес-Гатель заявил, что болезнь подхватил 34-летний мужчина. Состояние здоровья пациента ухудшилось из-за быстрого распространения инфекции, он рискует потерять глаз.

В Непале 3 июня зафиксировали первую смерть от «черного грибка» — в больнице скончался 65-летний мужчина, который проходил лечение в отделении интенсивной терапии, но коронавируса у пациента не было — у него диагностировали височный энцефалит, сообщает Barron’s. По словам представителя Министерства здравоохранения Непала Кришны Прасад Пудел, в стране зарегистрировано как минимум 10 случаев заболевания мукормикозом.

В Египте 2 июня также признали, что в стране зафиксированы случаи заболевания «черным грибком», хотя ранее отрицали наличие вспышки. Помощник министра здравоохранения Эхаб Камель заявил, что лечение мукормикоза началось, лекарства доступны, некоторые больные уже выздоровели. Накануне глава научного комитета по борьбе с COVID-19 в Египте Хоссам Хосни заявил, что некоторые случаи мукормикоза могли быть связаны с чрезмерным использованием антибиотиков, пишет Middle East Monitor

В Ираке 2 июня представитель местного департамента здравоохранения Аммар аль-Замили заявил, что в провинции Ди-Кар на юге страны из-за мукормикоза умерли не менее двух человек, сообщил телеканал Rudaw.

«В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией», – заявил он.

Какая связь между COVID-19 и «черным грибком»

Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что мукормикоз является серьезной инфекцией и требует лечения противогрибковыми препаратами, в некоторых случаях – хирургического вмешательства для удаления инфицированной ткани. Вызывается грибками, которые питаются органикой и широко распространены – живут в земле, на растениях, присутствуют в разлагающихся фруктах и овощах, навозе животных.

Хирург Арвиндер Сингх Соин из Дели заявил, что COVID-19 приводит к ослаблению иммунной системы, не позволяя организму эффективно защищаться от инфекции. В результате люди, выздоравливающие от COVID-19, подвергаются риску развития мукормикоза. Кроме того, эпидемия «черного грибка» в Индии спровоцирована и другими факторами – более 30 млн жителей страны имеют диагноз диабет, который влияет на способность организма бороться с инфекциями, сообщает Medical News Today.

Доцент кафедры инфекционной иммунологии Ноттингемского университета Кристофер Коулман отметил, что стероидные препараты для лечения COVID-19 также могут подавлять иммунный ответ организма, способствуя увеличению частоты инфицирования мукормикозом. Играет свою роль и кислородная поддержка людей с тяжелой формой COVID-19 – она может вызвать пересыхание носовой полости и еще больше повысить риск заражения.

Симптомы мукормикоза

Мукормикоз может поражать разные части тела, в зависимости от этого симптомы заболевания будут отличаться, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Если инфекция поражает носовые пазухи и головной мозг, то у больного наблюдаются:

– отек лица;

– головная боль;

– заложенность носа;

– жар.

В случае поражения легких:

— жар;

— кашель;

— боль в груди;

— сбивчивое дыхание.

Кожный мукормикоз может выглядеть как волдыри или язвы, инфицированная область становится черной.

Если инфекция поражает желудочно-кишечный тракт:

— боль в животе;

— тошнота и рвота;

— желудочно-кишечное кровотечение.

Диссеминированный мукормикоз –наиболее прогностически неблагоприятный вариант болезни, обычно возникает у людей, которые страдают от других заболеваний, поэтому бывает сложно определить, какие симптомы связаны с мукормикозом. У пациентов с диссеминированной инфекцией в головном мозге могут развиться необратимые изменения, способные повлечь за собой кому.

Показатель летальности

Мукормикоз часто представляет собой опасную для жизни инфекцию, общая смертность от заболевания составляет 54%, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Уровень смертности зависит от состояния пациента, типа грибка и пораженного участка тела (например, уровень смертности составлял 46% среди людей с инфекциями носовых пазух, 76% от легочных инфекций и 96% от диссеминированного мукормикоза).

Передается ли «черный грибок» от человека к человеку

Мукормикоз не может передаваться от человека к человеку, поэтому больным не нужно изолироваться, если у них нет SARS-CoV-2, пишет Medical News Today. Источником инфекции чаще всего является окружающая среда, из-за переносимых спор, продуцируемых грибами.

Как лечится «черный грибок»

При мукормикозе врачи применяют противогрибковые препараты, в тяжелых случаях болезнь может потребовать хирургического вмешательства. Противогрибковая терапия может длиться 4-6 недель, на этот период отменяется или сокращается употребление стероидных препаратов.

Как сообщало издание, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины Владимир Широкобоков заявил, что в Украине вспышек мукормикоза не было.