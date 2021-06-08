В Україні пом'якшили карантинні обмеження: що зміниться

Зокрема, дозволено роботу кафе та ресторанів після півночі, а люди з негативними COVID-тестами або вакциновані можуть вільно збиратися на масові заходи.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом'якшення протиепідемічних обмежень в Україні, інформує UAINFO.org.

Про це йдеться у відповідній постанові від 2 червня 2021 року № 583 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236", оприлюдненій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, дозволяється проведення масових заходів, зокрема, в розважальних закладах і закладах громадського харчування за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території на відкритому повітрі, або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі, якщо людей розміщують із дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім рядом.

Зазначені обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена до коронавірусу, яке проведене не більше як за 72 години до заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Також дозволено приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється із дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами та одним порожнім рядом) або понад 50% місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

Окрім того, ухвалені зміни виключають пункт, згідно з яким заборонялася робота кафе та ресторанів, інших суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування після 24-ї та до 7-ї години.

Зазначається, що "зелений" рівень епідемічної небезпеки, який дає змогу переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення, встановлюється в разі досягнення таких ознак епіднебезпеки на всій території України: