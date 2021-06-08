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Збільшення податкового тиску на бізнес в Україні призведе до виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць – ІноЗМІ

  11   0 08.06.2021, 08:05 | Новости, Экономика
Збільшення податкового тиску на бізнес в Україні призведе до виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць – ІноЗМІ

У той час як європейські країни підтримують свої підприємства, постраждалі під час коронакризису, Україна вирішила посилити податковий тиск на бізнес.

Збільшення податкового тиску на бізнес, який планує здійснити уряд в Україні, призведе до виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць.

Про це йдеться в статті "Фінансова пандемія на східному кордоні ЄС може в кінцевому підсумку вдарити по самому серцю Європи", яка опублікована на сайті Neweurope, інформує UAINFO.org.

Відзначається, що в той час, як європейські країни підтримують свої підприємства, постраждалі під час коронакризи, Україна вирішила посилити податковий тиск на бізнес.

«У травні Україна вирішила підвищити плату і податки на великі і середні підприємства. У той час як європейські країни підтримують свої постковідні економіки масовими інфраструктурними проектами та допомогою місцевим підприємствам, Україна вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників», - йдеться в статті.

"Ще сильніше складну економічну ситуацію в країні ускладнює токсичне середовище, що складається з корумпованих чиновників і непрозорої фіскальної системи, що призведе до одного - виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць», - зазначає автор матеріалу.

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і ряд інших податків.

Згідно з думкою експертів, ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Як зазначив експерт Володимир Фесенко, бажання влади сьогодні поповнити держбюджет завдяки збільшенню податків у майбутньому може негативно позначитися на всій економіці країни.

За його словами, між українським бізнесом і Урядом повинен бути проведений конструктивний діалог, щоб знайти оптимальну величину податкового навантаження.

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