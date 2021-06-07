В Германии призывают к отставке главы Минздрава

Журналисты узнали, что что министерство в начале 2020 года закупило большой объем масок, которые оказались некачественными.

В Германии появились призывы к отставке федерального министра здравоохранения в связи с новым "масочным скандалом", сообщает Spiegel.

Журналисты узнали, что министерство под руководством Йенса Шпана в начале 2020 года закупило большой объем масок, которые оказались некачественными. Поскольку их не разрешили распределять в обычном порядке, ведомство якобы планировало раздать их в рамках специальных кампаний для людей с инвалидностью и бездомных.

Лидеры социал-демократов SPD, коалиционного партнера Христианских демократов Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен настаивают, что для Йенса Шпана должны быть последствия после такого скандала.

"Лидер ХДС Армин Лашет должен задать себе вопрос, приемлемый ли такой скандальный подход Йенса Шпана для партии, которая называет себя христианской ... Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта - тех, кто получает маски высокого качества и тех, кому пригодятся и абсолютно низкокачественные", - подчеркнул Вальтер-Борьянс.

Скандалы могут ударить по рейтингам ХДС-ХСС на предстоящих федеральных выборах в сентябре 2021 года, в которых впервые за годы кандидатом от них на пост канцлера будет не Ангела Меркель.

korrespondent.net