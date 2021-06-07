"Рома" готова отдать 15 млн евро за Белотти

Торино ожидает сумму вдвое больше.

Руководство "Ромы" рассчитывает усилиться форвардом "Торино" Андреа Белотти.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, "волки" предложили туринскому клубу 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов за игрока.

При этом отмечается, что президент "Торино" Урбано Кайро просит за него 30 миллионов и предложение "Ромы" его не устраивает.

Контракт Белотти с "Торино" истекает в июне 2022 года.

В минувшем сезоне Белотти поучаствовал в 36 матчах "быков", в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

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