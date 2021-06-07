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Диетолог предупредил об опасности дефицита жиров в рационе

  42   0 07.06.2021, 06:11 | Новости, Общество
Диетолог предупредил об опасности дефицита жиров в рационе

Не стоит лишать себя важных макроэлементов.

В «мире» правильного питания и похудения «витает» очень много мифов, в которые все желающие похудеть верят. Возможно, это все из-за того, что эти мифы более «щадящие», но увы, не всегда правдивы, передает Телеграф.

Один из таких мифов о том, что замена жирных молочных обезжиренными поможет сбросить лишний вес решила развеять диетолог Светлана Фус. На своей странице в Инстаграм она написала, чем чреват дефицит жиров для организма.

«Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если жира поступает достаточно из других продуктов питания» - отмечает Светлана. 

Диетолог рекомендует использовать молочные продукты в небольших количествах и средней жирности. Если продукт большей жирности, то их количество должно уменьшиться. Важно также помнить, что жиры животного происхождения мы получаем и из других продуктов.

Но вот отсутствие жиров в питании - это прямой путь к нарушению многих функций в организме.⁣⁣⠀

⁣Первая - структурная. Жиры необходимы для поддержания целостности клеточных мембран. ⁣А их отсутствие в питании отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде, кожа становится сухой и морщинистой. У человека снижается иммунитет, все его органы ускоренно стареют и изнашиваются, могут начаться проблемы с сердцем, мозговой деятельностью - ухудшится память, снизится скорость реакции, зрение.

А еще жиры участвуют в усвоении витаминов.⠀⁣⁣⠀

Вторая, не менее важная функция - энергетическая.  Жиры самые лучшие источники энергии. Именно жиры дают нам чувство сытости, бодрость и энергию.

Еще одна функция жиров регуляторная. Жиры участвуют в выработке гормонов, например половых. Отсутствие жиров в питании может привести к бесплодию. Мужчин проблема исключения жира тоже касается.

Есть еще одна не важная задача жиров - их дефицит может привести к хроническому бронхиту, астме и другими заболеваниями легких. Жиры входят в состав вещества которое выстилает изнутри альвеолы наших легких.

 

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