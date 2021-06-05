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Иранские боевики атаковали дронами американские базы в Ираке - СМИ

  7   0 05.06.2021, 12:05 | Новости, Мир
Иранские боевики атаковали дронами американские базы в Ираке - СМИ

Трижды за последние два месяца боевики запускали вооруженные взрывчаткой беспилотники, которые сбрасывали бомбы или врезались в цели на базы в Ираке.

Иранские группировки боевиков совершили серию атак на американские базы в Ираке с применением беспилотников, вооруженных взрывчаткой. Об этом говорится в сообщении The New York Times со ссылкой на официальных лиц в администрации США.

"По крайней мере трижды за последние два месяца эти боевики применяли небольшие вооруженные взрывчаткой беспилотники, которые сбрасывали бомбы или врезались в цели во время ночных атак на базы в Ираке - в том числе на те, которые использовались ЦРУ и подразделениями сил специальных операций США", - отмечается в сообщении.

Иран, ослабленный жесткими экономическими санкциями, использует своих боевиков в Ираке, чтобы усилить давление на США и договориться о смягчении санкционного давления в процессе возвращения к иранскому ядерному соглашению, отмечает издание.

Беспилотники в этом случае используются Ираном для того, чтобы уменьшить возможные жертвы в случае ответа с американской стороны.

Как сообщалось, силы США в составе международной коалиции были введены в Ирак в 2003 году из-за угрозы со стороны режима Саддама Хусейна. После годов участия в конфликте американские войска были выведены из Ирака в 2011 году. Однако в 2014 году администрация Барака Обамы приняла решение вернуть контингент США в Ирак из-за угрозы со стороны ИГИЛ.

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